Орловских чиновников могут наказать из-за сквозной ямы на Колхозном мосту

В Орле следственным комитетом проводится доследственная проверка по сообщениям о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия. Поводом к проведению проверки послужило ненадлежащее состояние дорожного покрытия на проезжей части моста через реку Орлик, соединяющего улицу Генерала Родина и Колхозную. В ходе осмотра дороги обнаружено разрушение дорожного покрытия в виде глубокой сквозной ямы, что создает угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров транспортных средств. Однако на протяжении длительного времени никаких мер к устранению повреждений дорожного покрытия не принято, предупреждающие дорожные знаки не выставлены. В ходе доследственной проверки будет устанавливаться наличие в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).