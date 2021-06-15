15 июня 2021



Орловских дачников “кошмарит” земляничный клещ

В июне чаще других вредителей дачникам и огородникам досаждает земляничный клещ. На ягодных кустах можно заметить деформированные листочки оливкового цвета с лимонно-желтыми пятнами. Листья становятся бугристыми, гофрированными, останавливаются в росте, на них видны белые клещики. С годами клещ на клубнике накапливается и приводит к досрочному старению растения и понижению урожайности, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

У пораженных клещом кустов снижается иммунитет, они в большей степени становятся подвержены инфекционным и грибковым болезням. Земляничный клещ очень любит переувлажнённые почвы и не терпит высокую температуру. Поэтому по возможности лучше поливать меньше, а земляничную грядку прогревать. Делается это ранней весной, когда земляничные клещики только выходят на свет: просто накройте плантацию полиэтиленовой пленкой на 2-3 дня.

В целях профилактики борьбы с вредителем желательно провести за сезон 2 обработки. Первую обработку рекомендуется проводить в самом начале цветения, а вторую – уже после сбора урожая. Для профилактической обработки клеща использовать инсектициды и акарицидные химические препараты, предназначены именно для борьбы с клещевыми паразитами.

Если растение атаковал клещ, можно опрыскивать настоем шелухи лука (200-300 гр шелухи на 10 литров воды), а также использовать чесночную вытяжку (размолоть 200 г зубчиков чеснока, залить их 10 л воды, смесь перемешать и процедить), это народное средство следует использовать сразу после приготовления. Так же можно посеять растения, которые являются весьма полезными соседями и способны защитить ягодные культуры от различных вредителей: пижма обыкновенная, кошачья мята (котовник), лаванда, розмарин лекарственный.

 

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Опубликовано 15 Июн 2021 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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