Орловских дачников предостерегли от покупки «дичков»

Весной на ярмарках и рынках можно наблюдать изобилие всевозможных сортов. Для того чтобы вместо сортовых кустарников и деревьев на вашем участке не выросла обычная дичка (не культурный сорт) важно знать, что допускается реализация только тех сортов, которые включены в Государственный реестр. Однако приобретение саженцев не культурных сортов — это не самое страшное с чем можно столкнуться, высадив у себя на участке новое дерево или кустарник.

Вместе с посадочным материалом можно приобрести карантинные вредные объекты. Так, например, саженцы, продающиеся с почвой, могут способствовать переселению на новые участки цист золотистой картофельной нематоды — опасного карантинного организма картофеля и других пасленовых культур. Зараженность нематодой резко снижает урожай картофеля.

Также саженцы с почвой на корнях могут являться переносчиком семян опасного карантинного сорняка — амброзии полыннолистной, пыльца которой является мощным аллергеном для людей. Семена этого растения сохраняют свою жизнеспособность в почве до 10 лет. В почве могут быть также семена не менее опасных карантинных сорняков-паразитов повилики, которые оплетают растения и питаются за счет этого растения. Вести борьбу с повиликами трудно. Зачастую приходится просто удалять и сжигать растения, так как стебли паразита плотно оплетают «хозяина», присасываются к нему.

На саженцах плодовых и декоративных культур, лианах может быть калифорнийская щитовка – мелкое сосущее насекомое, питающееся соком растений. Насекомое-вредитель предпочитает в основном культуры семейства розоцветных, в том числе плодовые культуры. Калифорнийская щитовка поражает стволы и ветви растений, а когда ее колоний много, отдельные бродяжки уходят на плоды. В результате на плодах, в местах питания щитовок, появляются красные пятна, плоды деформируются и теряют товарные качества. Сильно поврежденные молодые деревья могут погибнуть в течение 2-3 лет.

Также существует опасность распространения таких карантинных организмов, как ожог плодовых деревьев, фитофтороз корней малины и земляники. Ожог плодовых деревьев поражает как саженцы, так и взрослые деревья. У зараженных растений молодые побеги усыхают и чернеют, листья буреют – вид дерева становится будто бы обожженным. Беда в том, что эффективных мер борьбы с ним нет, зараженные деревья выкорчевывают и сжигают.

И это только наиболее распространенные карантинные заболевания и вредители саженцев. Список карантинных вредных организмов, ограниченно распространенных на территории РФ, довольно велик. В него входят насекомые, нематоды, грибы, бактерии и фитоплазмы, а также сорные растения.

Исходя из вышесказанного, не рекомендуется приобретать посадочный материал, если у продавца отсутствуют документы, подтверждающие качество саженцев, а также отсутствует маркировка или она не соответствует сведениям, указанным в сопроводительных документах. Разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, документами, подтверждающими сортовые и посадочные характеристики, — напомнили в пресс-службе «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».