Орловских дачников предупредили о новых вирусах томата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассказала, что в июле 2020 года сразу несколько стран зарегистрировали вспышку нового вируса томатов рода тобамовирусов. В связи этим, в целях изучения ситуации с распространением вредных организмов и в РФ начался мониторинг для выявления новых вирусов томатов. В частности речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томатов, вирусе пятнистого увядания томатов, вирусе мозаики пепино.

Как пояснили в ведомстве, вирус коричневой морщинистости плодов томатов (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов) инфицирует в основном томат и перец. Вызывает мозаичное окрашивание листьев, пожелтение вен листьев и желтые пятна на плодах, которые концентрируются в основном вокруг цветоножки, а также коричневые морщинистые пятна на плодах. Сам вирус очень опасен для тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты. Он может буквально за неделю погубить все выращенные в теплице растения.

Вирус пятнистого увядания томатов (TSWV или Бронзовость томатов) – это заболевание, которое вызывается Tomato spotted wilt virus. Патоген чаще поражает томаты при выращивании в открытом грунте. Иногда встречается в теплицах. Первый признак – появление бронзового (желто-коричневого) или грязно-фиолетового оттенка в цвете молодых листьев на верхушках растений или на боковых побегах.

Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец, представляющий вечнозеленый кустарник семейства Пасленовые). Наиболее типичным признаком заражения растений является мраморная окраска плодов и хлорозная окраска листьев. Инфицированные плоды часто растрескиваются и вздуваются, а листья растений приобретают желто-коричневый оттенок и пузырятся.

Вирусы передаются механическим путем во время обработки растений, транспортировки, через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению, а также опылителями, такими, как пчелы и шмели. При поражении вирусами ухудшаются количественные и качественные показатели урожайности овощных культур. Потери урожая томатов и перца составляют от 30 до 70%.

Сложность борьбы с данными заболеваниями связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вирусов. Вирус может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев.

Основными мерами борьбы являются: уничтожение зараженных растений и соблюдение строгих мер дезинфекции у работников теплиц, обеззараживание инструментов, мытье рук и чистка обуви перед входом в теплицы; глубокая вспашка по окончании уборки плодов; внесение инсектицидов группы неоникотиноидов под корень; опрыскивание растений биопрепаратами по вегетации от насекомых-переносчиков. Следует также соблюдать строгие карантинные меры.