21 мая 2019



Орловских детей научат управлять квадрокоптерами и создавать роботов

Начал работу официальный сайт детского технопарка «Кванториум» в Орле. На сайте https://www.kvantorium57.ru/ можно уже сейчас записаться на 2019/2020 учебный год. Как уточнили в пресс-службе облправительства, «Кванториум» создается на базе Дворца пионеров им. Ю. А. Гагарина. Также на сайте открыт набор педагогов в «Кванториум». Ведется поиск профессионалов в своих направлениях, имеющих (или желающих получить) опыт работы с детьми и молодежью, готовых вместе с командой разрабатывать интересные проекты по направлениям: IT-Квантум, Робоквантум, Автоквантум, Аэроквантум (квадрокоптеры).

Отметим, что детские технопарки «Кванториум» – это федеральная сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и нацеленных на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Здесь дети учатся проектной деятельности, командной работе, креативности и критическому мышлению.

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» разработана дорожная карта по созданию, открытию и функционированию детского технопарка «Кванториум». Объем финансирования данного мероприятия составляет свыше 73 млн рублей.

К 2024 году в регионе планируется создать не менее 2-х детских технопарков «Кванториум» и 2-х мобильных технопарков (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Это позволит значительно увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в области технического творчества.

 

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Опубликовано 21 мая 2019 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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