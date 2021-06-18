Орловских детей защитят от интернет-зависимости с помощью компьютерных технологий

Резидент Орловского кластера ГЛОНАСС создает программно-аппаратный комплекс для диагностики интернет-зависимости у молодежи. Идея начать работать в этом направлении родилась в ходе проведения конкурса «АгроНТИ для сельских школьников», который курирует орловская фирма. Полтора года назад в компании был создан отдел, занимающийся обучением нейросетей для решения практических задач.

Сейчас компания разрабатывает метод и оборудование для диагностики интернет-зависимости на основе сигналов электроэнцефалографии. Это будет специальная гарнитура, которая надевается на голову, а затем человек выполняет ряд заданий. Применяются технологии интеллектуального анализа нейрофизиологических данных, технологии геймификации, а также механизмы адаптации комплекса под респондентов. Над проектом работают психологи, инженеры знаний, программисты.

Продукт создается для помощи психологам в школах, в системе здравоохранения, социального страхования, для региональных Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также может пригодиться частным клиникам, развивающим и досуговым центрам. Кроме того, это будет хорошей возможностью для родителей, желающих убедиться, что с их подростком все в порядке, или наоборот предупредить нежелательные последствия, — рассказали в пресс-службе облправительства.