Орловских карасей будут лечить от глистов

В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец рыбы для проведения исследований на наличие паразитарных заболеваний. При проведении исследований у карася обнаружен возбудитель лигулеза – Ligula intestinalis. Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам с целью назначения эффективного лечения животных.

Лигулез – довольно распространенное среди карповых видов рыб заболевание, возникающее вследствие поражения личинками ленточных гельминтов, паразитирующих в брюшной полости. Опасность паразитов заключается в развитии атрофии внутренних органов, бесплодия, а часто и в разрыве брюшной стенки и гибели рыбы. Наиболее подвержены заболеванию рыбы, обитающие в пресных водоемах: озерах, водохранилищах, прудах, карьерах, — пояснили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории.