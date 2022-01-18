18 января 2022



Орловских “лихачей” ждет серьезное наказание — заработали поправки в УК РФ

В 2022 году заработали поправки в Уголовный кодекс об ответственности за злостное нарушение ПДД. Теперь большой штраф и даже реальный срок лишения свободы можно получить не только за вождение в состоянии алкогольного опьянения или тяжкий вред здоровью, но и за повторные превышения скорости или выезд на встречную полосу.

Ответственность по новой статье 264.2 УК РФ наступит при совпадении таких условий:

— Водителя дважды в течение года штрафовали по административному кодексу за превышение скорости на 60 и более км/ч или выезд на встречную полосу.
— Он дважды был лишен права на управление автомобилем.
— При этом снова превысил скорость на 60 км/ч или выехал на встречную полосу при запрете такого маневра.
— Очередное нарушение зафиксировано сотрудником ГИБДД, а не автоматической камерой.

В итоге задержанному грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 450 часов, принудительные работы или лишение свободы — до 2 лет.

При повторном привлечении к уголовной ответственности по ст. 264.2 УК РФ — минимальный штраф вырастет до 300 000 рублей, а срок лишения свободы может составить 3 года.

 

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Опубликовано 18 Янв 2022 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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