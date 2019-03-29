Орловских медиков научат самообороне

В соцсетях появилось необычное приглашение — орловских медиков пригласили научится самообороне. Тренеры по джиу-джитсу и хапкидо организовали мастер-класс по азам защиты от нападения для медицинских работников. Как пишут сами организаторы: «в первую очередь медицинских работников научат уходить от захвата, уворачиваться от нападающего пациента и правильно падать. По мнению медработников, проблема нападений на врачей существует давно и пришла пора пройти мастер-класс по самообороне, которые позволят чувствовать себя в безопасности».