21 марта 2019



Орловских налогоплательщиков приглашают на Дни открытых дверей

В апреле 2019 года налоговики г. Орла проведут Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций, информирует пресс-служба ИФНС по г. Орлу.

Акция проводится в инспекциях Федеральной налоговой службы на всей территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники ИФНС России по г.Орлу ответят на вопросы:

о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;

о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц;

о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц;

о возможностях компьютерной программы «Декларация»;

о получении налоговых вычетов;

о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и т.д.

В налоговой инспекции по г.Орлу Дни открытых дверей будут проходить:

4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00.

 

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Опубликовано 21 Мар 2019 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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