Орловских налогоплательщиков приглашают на Дни открытых дверей
В апреле 2019 года налоговики г. Орла проведут Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций, информирует пресс-служба ИФНС по г. Орлу.
Акция проводится в инспекциях Федеральной налоговой службы на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники ИФНС России по г.Орлу ответят на вопросы:
о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц;
о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц;
о возможностях компьютерной программы «Декларация»;
о получении налоговых вычетов;
о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и т.д.
В налоговой инспекции по г.Орлу Дни открытых дверей будут проходить:
4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00.