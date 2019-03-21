Орловских налогоплательщиков приглашают на Дни открытых дверей

В апреле 2019 года налоговики г. Орла проведут Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций, информирует пресс-служба ИФНС по г. Орлу.

Акция проводится в инспекциях Федеральной налоговой службы на всей территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники ИФНС России по г.Орлу ответят на вопросы:

о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;

о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц;

о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц;

о возможностях компьютерной программы «Декларация»;

о получении налоговых вычетов;

о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и т.д.

В налоговой инспекции по г.Орлу Дни открытых дверей будут проходить:

4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;

26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00.