24 ноября 2021



Орловских пациентов могут отправить в другие регионы для лечения от коронавируса

Власти Орловской области будут взаимодействовать с коллегами из Липецкой, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей для решения проблемы дефицита коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На днях было подписано соглашение с приграничными субъектами по поводу взаимодействия в использовании свободного коечного фонда. Все шесть граничащих регионов отмечают примерно схожие тенденции снижения/стабилизации уровня заболеваемости COVID-19. Но главы субъектов договорились о мобилизации сил и средств в случае осложнения ситуации и возникновения потребности у каждого из регионов госпитализировать зараженных пациентов. Для этого будут экстренно проработаны схемы и механизмы по маршрутизации пациентов и единой диспетчеризации служб скорой медицинской помощи по направлению заболевших в свободный коечный фонд соседних областей при нехватке собственных коечных мест, — сообщил ТГ-канал «Телеграммы из Орла».

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 18:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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