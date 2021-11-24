Орловских пациентов могут отправить в другие регионы для лечения от коронавируса

Власти Орловской области будут взаимодействовать с коллегами из Липецкой, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей для решения проблемы дефицита коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На днях было подписано соглашение с приграничными субъектами по поводу взаимодействия в использовании свободного коечного фонда. Все шесть граничащих регионов отмечают примерно схожие тенденции снижения/стабилизации уровня заболеваемости COVID-19. Но главы субъектов договорились о мобилизации сил и средств в случае осложнения ситуации и возникновения потребности у каждого из регионов госпитализировать зараженных пациентов. Для этого будут экстренно проработаны схемы и механизмы по маршрутизации пациентов и единой диспетчеризации служб скорой медицинской помощи по направлению заболевших в свободный коечный фонд соседних областей при нехватке собственных коечных мест, — сообщил ТГ-канал «Телеграммы из Орла».