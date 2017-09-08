Орловских пенсионеров-дачников освободят от налога за 6 соток земли

В главу 31-ую «Налогового кодекса» внесены изменения, предусматривающие увеличение размера налогового вычета по земельному налогу и расширение перечня категорий граждан, имеющих право на такой налоговый вычет. В частности, как пояснили в пресс-службе ФНС, при исчислении земельного налога за 2017 год налоговая база будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщиков, относящихся к одной из категорий, указанных в пункте 5 статьи 391 НК РФ.

То есть, если площадь земельного участка не превышает 600 квадратных метров, то налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 600 квадратных метров – налог рассчитают только за оставшуюся площадь.

В перечень имеющих право на налоговый вычет, теперь включены пенсионеры, а также орловцы, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Для получения вычета в налоговую инспекцию необходимо обратиться только тем гражданам, которые вышли на пенсию в 2017 году или ранее не заявляли о своем желании получать льготы. Гражданам, которые уже пользовались какими-либо налоговыми льготами по имущественным налогам, вычет будет предоставлен автоматически.

Налоговый вычет предоставляется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика. Уведомление о выбранном земельном участке можно подать в любую налоговую инспекцию. Если такое уведомление не поступит, вычет будет предоставлен в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога.

Подробную информацию о налоговых льготах и вычетах по земельному налогу можно узнать, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

 

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Опубликовано 02 Фев 2018 в 12:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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