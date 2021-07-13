Орловских подростков пугают уголовным преследованием за кражи колпачков с колес

В Орле набирает популярность коллекционирование колпачков, которые прикрывают ниппели на колесах автомобилей. Владельцы автомобилей меняют стандартные даром никому не нужные колпачки на авторские с различными рисунками и фигурками. Это и привлекло молодежь. В связи с массовым воровством пресс-служба орловской полиции выпустила специальный релиз, в котором рассказала, чем грозит подросткам такое “коллекционирование”.

Несмотря на то, что сумма ущерба незначительна, такие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) и влекут наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества (а колпачки стоят несколько десятков рублей), но при этом не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет и совершивший хищение колпачков, помимо наказания, которое определит суд, еще и будет поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел. А это может серьезно повредить в будущем при поступлении на учебу. Не останутся безнаказанными и действия несовершеннолетних — штрафа до пятисот рублей ждет их родителей. Кроме этого, потерпевшая сторона вправе потребовать возмещения материального и морального ущерба.