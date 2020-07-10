10 июля 2020



Орловских предпринимателей научат работать с новой маркировкой товаров

Орловским предпринимателям расскажут о маркировке товаров. Речь идет об обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения, обувных товаров и табачной продукции, духов и туалетной воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности. Обучающие и разъяснительные дистанционные мероприятия будут проходить весь июль.
Помимо обучения участникам предлагается присоединиться к добровольным экспериментам по маркировке отдельных видов молочной продукции и упакованной воды. Подробная информация также размещена на официальном сайте информационной системы маркировки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://честныйзнак.рф.

 

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Опубликовано 10 Июл 2020 в 18:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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