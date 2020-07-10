Орловских предпринимателей научат работать с новой маркировкой товаров

Орловским предпринимателям расскажут о маркировке товаров. Речь идет об обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения, обувных товаров и табачной продукции, духов и туалетной воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности. Обучающие и разъяснительные дистанционные мероприятия будут проходить весь июль.

Помимо обучения участникам предлагается присоединиться к добровольным экспериментам по маркировке отдельных видов молочной продукции и упакованной воды. Подробная информация также размещена на официальном сайте информационной системы маркировки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://честныйзнак.рф.