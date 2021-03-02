Орловских родителей просят обращать внимание на эмоциональное выгорание у детей и подростков

Эмоциональное выгорание — состояние, свойственное не только взрослым, но и детям. Слишком сильный стресс может привести к тому, что дети почувствуют перегрузку, затем истощение и, наконец, выгорание. Как не пропустить эмоциональное выгорание у ребенка и как с ним бороться? — рассказали в группе “Поиск пропавших детей”.

Выгорание у маленьких орловцев происходит, когда они сталкиваются с постоянным стрессом или разочарованием, когда у них нет возможности расслабиться и восстановить силы. Конечно, для того, чтобы достичь каких-то целей необходимо напрягаться — проблема возникает, когда напряжение и стресс не прекращаются.

Причины эмоционального выгорания:

Переутомление. В школе дети проводят нередко около 7-8 часов, затем посещают кружки и делают уроки. Итого: примерно 12-ти часовой рабочий день с перерывами на перекусы.

Чрезмерные ожидания. Родители зачастую случайно мотивируют ребенка на отличную учебу, высокие достижения в спорте без учета его личных способностей.

Бессмысленность действий. Ребенок получает «двойку» и за не сделанное домашнее задание, и за сделанное с большим количеством ошибок. В обоих случаях его будут ругать.

Признаки выгорания у детей:

Прокрастинация: раньше ваш ребенок легко переключался между задачами, его легко было уговорить сделать что-то, а сейчас вам нужно несколько раз напомнить, иногда прикрикнуть, а он, даже сев за стол, «тормозит» и жалуется.

Апатия: он ничего не хочет. Вам кажется, что ребенок перестал обращать внимание на что-либо. На все вопросы отвечает «Не знаю», «Кажется, да» или просто пожимает плечами, в то время как месяц назад вы знали все до мельчайших деталей.

Избегает друзей: ребенок придумывает оправдания, чтобы не идти в гости, гулять.

Беспокойство: ребенок стал часто плакать без повода, постоянно волнуется, что не доделал уроки или что-то забыл.

Негатив: ранее веселый ребенок перестал радоваться и во всем ищет плохое, неудобное, ему все скучно и не нравится. Он не видит смысла в своих действиях и не скрывает этого.

Отсутствие концентрации: он может сконцентрироваться только на компьютерной игре, а все остальное для него очень сложно, даже просто усидеть 10 минут на одном месте. Учителя жалуются на невнимательность или плохое поведение на уроках.

Раздражительность: ваш ребенок стал легко раздражаться или расстраиваться из-за мелочей, которые в прошлом не имели большого значения.

Как предотвратить выгорание или справиться с его первыми признаками?

Поговорите с ребенком. Объясните, что трудности — это нормально, что напрягаться для достижения цели очень важно, но человек обязательно должен отдыхать между «забегами».

Научите ребенка понимать себя как отдельного человека, который имеет право быть другим и воспринимать информацию в своем собственном темпе. Пообщайтесь со специалистом, если поймете, что вашему ребенку нужны особые условия учебы.

Дайте понять, что неуверенность в своих силах — тоже нормально. Помогите ему работать над уверенностью в себе, поделитесь своими способами успокоиться.

Найдите общее увлечение: даже 10 минут вместе за интересным или веселым делом в спокойной обстановке могут стать той необходимой разрядкой.

Помогите своему ребенку развить навыки управления временем и эффективно использовать перерывы в работе — это два ключевых способа избежать выгорания в школе.

Уменьшите количество дополнительной нагрузки хотя бы временно. Установите сроки, в которые вы вернетесь к занятиям после перерыва.

Четко регламентируйте «рабочие» и «нерабочие» часы. Мягко введите такое понятие как распорядок дня и соблюдайте его, обеспечьте регулярный отдых.

Обозначьте правила, но перестаньте контролировать их стопроцентное выполнение. Оставьте ребенку личное пространство и возможность для ошибки, за которую вы не будете его винить.

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Если ребенку нужно выучить стихотворение, то обеспечьте ему тишину и спокойствие, не смотрите телевизор, пока он делает уроки.