Орловских рыбаков просят потерпеть до конца ледостава

Ледостав – довольно опасное явление: первый лед наиболее тонок. В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. На озерах, прудах, лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает образование льда. Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

Большинство трагедий происходят во время зимней рыбалки или при переходе водоема по льду. К группам риска относятся, в первую очередь: дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения.

Поэтому пресс-служба МЧС обратилась к любителям зимней рыбалки с просьбой отказаться от неоправданного риска и воздержаться от выхода на лед. Безопасного льда на водоемах региона сейчас нет!

Также всех родителей просят рассказать своим детям об опасности нахождения на водоемах в зимний период! Интересуйтесь чаще, где ваш ребенок проводит свободное время, в какие игры играет. Не оставляйте их без присмотра. Также помочь могут все прохожие — не будьте равнодушными и пресекайте попытки выхода детей на лед, и конечно же сами воздержитесь от таких прогулок!