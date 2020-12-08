8 декабря 2020



Орловских рыбаков просят потерпеть до конца ледостава

Ледостав – довольно опасное явление: первый лед наиболее тонок. В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. На озерах, прудах, лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает образование льда. Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

Большинство трагедий происходят во время зимней рыбалки или при переходе водоема по льду. К группам риска относятся, в первую очередь: дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения.
Поэтому пресс-служба МЧС обратилась к любителям зимней рыбалки с просьбой отказаться от неоправданного риска и воздержаться от выхода на лед. Безопасного льда на водоемах региона сейчас нет!

Также всех родителей просят рассказать своим детям об опасности нахождения на водоемах в зимний период! Интересуйтесь чаще, где ваш ребенок проводит свободное время, в какие игры играет. Не оставляйте их без присмотра. Также помочь могут все прохожие — не будьте равнодушными и пресекайте попытки выхода детей на лед, и конечно же сами воздержитесь от таких прогулок!

 

Антистресс для буренки
В Орле в выходные маршрут движения трамвая №3 будет изменен
В Ливнах владелец собак тренирует их на кошках. Смерть хвостатых возмутила зоозащитников
Опубликовано 08 Дек 2020 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"