Орловских садоводов позвали на борьбу с болезнями и вредителями

В Орловской области посадкам семечковых и косточковых культур огромный вред наносят грибные заболевания. Наиболее вредоносными и распространенными из них являются монилиальный ожог, парша, мучнистая роса и плодовая гниль. При благоприятных для развития патогенов условиях (выпадение обильных осадков, рос и туманов) снижается не только качество плодов, но и отмечаются существенные потери урожая. В этой связи садоводам необходимо не только защитить деревья от фитопатогенов, но и повысить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Поэтому, как только позволят погодные условия, необходимо побелить стволы и основные ветви деревьев известковым раствором. Старые деревья предварительно нужно очистить от отмершей коры — рассказала завлабораторией интегрированной защиты растений ВНИИСПК Галина Насонова.

Известково-медный раствор готовят так: 2 кг негашеной извести и 0,2 кг медного купороса разводят отдельно в небольшом количестве теплой воды, соединяют и доводят объем до 10 литров. Для лучшего прилипания добавляют клей или мыло. Побелка предохранит кору от солнечных ожогов и одновременно уничтожит зимующих вредителей в мелких трещинах коры.

Сразу после оттаивания почвы надо убрать прошлогоднюю листву и удалить оставшиеся на деревьях с прошлого года засохшие, мумифицированные плоды и провести санитарную вырезку усохших веток с захватом 5-8 см живой ткани. Срезы необходимо закрасить.

При набухании почек деревья необходимо обработать 3-ной бордосской жидкостью. Так же можно обработать 0,5%-ным раствором купроксата, а лучше — 0,9%-ным раствором Абига Пик -это фунгицид контактного действия, повышающий устойчивость к грибным заболеваниям. Препарат эффективно предотвращает прорастание спор на листьях и цветках и не проявляет фитотоксичность. Эта первая обработка очень важна, ее нельзя компенсировать последующими. При чем обрабатывать надо не только плодоносящие деревья, но и молодые.

Расход рабочего раствора должен быть в 1,5 раза больше, чем для последующих обработок – 4-5 л на дерево 3-х метровой высоты. Эти и другие советы для садоводов можно найти на сайте орловского НИИСПК.