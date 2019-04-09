9 апреля 2019



Орловских садоводов позвали на борьбу с болезнями и вредителями

В Орловской области посадкам семечковых и косточковых культур огромный вред наносят грибные заболевания. Наиболее вредоносными и распространенными из них являются монилиальный ожог, парша, мучнистая роса и плодовая гниль. При благоприятных для развития патогенов условиях (выпадение обильных осадков, рос и туманов) снижается не только качество плодов, но и отмечаются существенные потери урожая. В этой связи садоводам необходимо не только защитить деревья от фитопатогенов, но и повысить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Поэтому, как только позволят погодные условия, необходимо побелить стволы и основные ветви деревьев известковым раствором. Старые деревья предварительно нужно очистить от отмершей коры — рассказала завлабораторией интегрированной защиты растений ВНИИСПК Галина Насонова.

Известково-медный раствор готовят так: 2 кг негашеной извести и 0,2 кг медного купороса разводят отдельно в небольшом количестве теплой воды, соединяют и доводят объем до 10 литров. Для лучшего прилипания добавляют клей или мыло. Побелка предохранит кору от солнечных ожогов и одновременно уничтожит зимующих вредителей в мелких трещинах коры.

Сразу после оттаивания почвы надо убрать прошлогоднюю листву и удалить оставшиеся на деревьях с прошлого года засохшие, мумифицированные плоды и провести санитарную вырезку усохших веток с захватом 5-8 см живой ткани. Срезы необходимо закрасить.

При набухании почек деревья необходимо обработать 3-ной бордосской жидкостью. Так же можно обработать 0,5%-ным раствором купроксата, а лучше — 0,9%-ным раствором Абига Пик -это фунгицид контактного действия, повышающий устойчивость к грибным заболеваниям. Препарат эффективно предотвращает прорастание спор на листьях и цветках и не проявляет фитотоксичность. Эта первая обработка очень важна, ее нельзя компенсировать последующими. При чем обрабатывать надо не только плодоносящие деревья, но и молодые.

Расход рабочего раствора должен быть в 1,5 раза больше, чем для последующих обработок – 4-5 л на дерево 3-х метровой высоты. Эти и другие советы для садоводов можно найти на сайте орловского НИИСПК.

 

В Курске задержали иранца, обокравшего магазин в Орле
Неведомое село
В Орле роддом встречает холода с раскрытой крышей
Опубликовано 09 Апр 2019 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"