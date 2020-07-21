Орловских школьников и студентов пригласили в проект “Сириус.Лето”

Орловщина подключилась к программе поиска талантливой молодежи и вовлечения ее в работу над актуальными задачами науки и бизнеса. Суть программы в привлечении индустриальных и научных партнеров для постановки проектных задач для школьников, а также привлечении молодых специалистов (студентов, магистрантов, аспирантов) из вузов региона в качестве наставников для работы с обучающимися. В течение лета партнеры предложат свои проектные задачи, пройдет отбор наставников и взаимный выбор школьников и наставников между собой, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Проект «Сириус.Лето» предполагает взаимовыгодное сотрудничество между тремя сторонами – участниками. Индустриальные и научные партнеры привлекут внимание школьников к развиваемым ими технологиям, найдут мотивированных кандидатов на трудоустройство. Студенты 3-5 курсов, магистранты и аспиранты региональных вузов улучшат качество и глубину проработки проектов, получат опыт педагогической практики в проектной деятельности, познакомятся с потенциальными работодателями, смогут проявить себя и трудоустроиться.

Для школьников «Сириус.Лето» – это возможность включиться в работу над актуальной практической задачей, найти наставника, определиться с профессией и подготовить проект для участия во всероссийских и международных конкурсах.

Участниками проекта «Сириус.Лета» станут старшекурсники, обучающиеся 8-11 классов и компании-партнеры региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В течение лета обучающиеся определятся с темой проектной работы и наставником (из числа студентов региональных вузов) сопровождающим школьника. Сбор проектов от партнеров продлится до 1 августа. Регистрация наставников и школьников – с 24 июня до 1 августа. Выбор проекта студентом – с 1 июля до 1 августа. Определиться с темой проекта обучающиеся смогут с 1 июля до 31 августа. Работать над проектами участники будут в течение всего следующего учебного года. Регистрация доступна на платформе Сириус.Онлайн https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3245