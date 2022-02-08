8 февраля 2022



Орловских школьников научат мобильной фотографии (12+)

Наверное, мало найдется современных школьников, которые бы не увлекались фотографией. В то же время кружков и секций, где бы учили этому ремеслу – кот наплакал. Похоже, власти все же решили пойти навстречу современным увлечениям молодежи. Центр «Созвездие Орла» объявил набор на образовательную программу «Мобильное фото». Сроки проведения смены: с 14 по 26 февраля. Программа реализуется в дистанционной форме обучения.

Целью программы является формирование и развитие у учащихся художественно-эстетической культуры через создание художественного образа посредством фотографии. Принять участие в конкурсном отборе имеют право все желающие, обучающиеся 5 — 11 классов. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе должна быть заполнена заявка по ссылке в срок до 12 февраля 2022 года.

 

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Опубликовано 08 Фев 2022 в 18:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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