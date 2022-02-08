Орловских школьников научат мобильной фотографии (12+)

Наверное, мало найдется современных школьников, которые бы не увлекались фотографией. В то же время кружков и секций, где бы учили этому ремеслу – кот наплакал. Похоже, власти все же решили пойти навстречу современным увлечениям молодежи. Центр «Созвездие Орла» объявил набор на образовательную программу «Мобильное фото». Сроки проведения смены: с 14 по 26 февраля. Программа реализуется в дистанционной форме обучения.

Целью программы является формирование и развитие у учащихся художественно-эстетической культуры через создание художественного образа посредством фотографии. Принять участие в конкурсном отборе имеют право все желающие, обучающиеся 5 — 11 классов. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе должна быть заполнена заявка по ссылке в срок до 12 февраля 2022 года.