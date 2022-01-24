24 января 2022



Орловских школьников перевели на дистанционное обучение

С 24 по 29 января на дистанционный режим работы перешли школы Орла, все организации дополнительного образования Орловской области и общеобразовательные организации, подведомственные региональному департаменту образования, сообщает официальный Портал Орловской области.

Решение было принято 23 января на внеочередном заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Также поручено провести санитарную обработку помещений образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования.

Кроме того, главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано предусмотреть возможность перевода обучающихся общеобразовательных организаций на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании (городском округе).

 

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Опубликовано 24 Янв 2022 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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