Орловских школьников перевели на дистанционное обучение

С 24 по 29 января на дистанционный режим работы перешли школы Орла, все организации дополнительного образования Орловской области и общеобразовательные организации, подведомственные региональному департаменту образования, сообщает официальный Портал Орловской области.

Решение было принято 23 января на внеочередном заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Также поручено провести санитарную обработку помещений образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования.

Кроме того, главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано предусмотреть возможность перевода обучающихся общеобразовательных организаций на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании (городском округе).