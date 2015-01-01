Орловских школьников посвятили в юнармейцы

В военно-историческом музее Орла в юнармейцы посвятили 20 школьников.

Участие в торжественной церемонии приняли начальник областного управления физической культуры и спорта Александр Муромский и начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков, а также участники локальных войн и конфликтов.

Ряды «Юнармии» пополнили воспитанники муниципального клуба «Юный десантник» и учащиеся кадетских классов общеобразовательных учреждений города Орла. В подарок от Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» ребята получили комплекты юнармейской формы. В торжественной обстановке юнармейцы зачитали текст посвящения и получили напутствие от центрального руководства военно-патриотического движения и регионального управления физической культуры и спорта.

«Участие в военно-патриотическом движении – хорошая жизненная школа для молодежи. Спорт и поисковая, общественная деятельность, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, волонтерская работа – те отправные точки, на которых базируется наша сегодняшняя работа с молодым поколением. Эти направления получили широкое развитие на территории Орловской области» — отметил в ходе мероприятия начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков.

Пресс-служба губернатора области

 

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Опубликовано 23 Янв 2017 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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