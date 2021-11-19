19 ноября 2021



Орловских школьников позвали на «урок цифры»

Орловские школьники примут участие во Всероссийской акции «Урок цифры» по теме «Разработка игр». Акция пройдет в онлайн-формате с 22 ноября по 12 декабря для учащихся 1-11 классов. «Уроки цифры» проводятся в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» соответствующего нацпроекта.

Очередной «урок цифры» будет посвящен разбору понятий, задач и профессий, связанных с разработкой видеоигр. Основная идея и цель — сформировать у школьников представления о специалистах, которые участвуют в создании игр, о принципах их работы, о возможностях профессионального развития в этой сфере.

По результатам исследований последних лет психологи отмечают, что современные видеоигры могут способствовать развитию социальных и когнитивных навыков, дают людям новый эмоциональный опыт.

Важно показать, что увлечение видеоиграми может перерасти в полноценную профессию, если активно изучать предметы школьной программы и проходить дополнительные курсы по разработке игр или смежным с ней направлениям. Все это поможет ребятам выбрать профессию и мотивирует их осваивать умения и навыки в сфере ИТ.

Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Преподаватели смогут воспользоваться методическими указаниями, чтобы провести занятие в классе.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2021 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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