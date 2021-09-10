10 сентября 2021



Орловских выпускников и их родителей позвали в будущее

Орловские ученики могут принять участие в проекте «Билет в будущее» на новой цифровой платформе. Цифровая платформа состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте, все желающие смогут пройти «примерочную профессий», игровые тесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах. Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей, — сообщает ТГ-канал «Орловская ласточка».

Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе школы и ученики 6-11 классов, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий (рабочих тетрадей). Презентация проекта в школах пройдет в первых числах октября. Предполагается, что благодаря нововведению орловцы узнают о перспективах трудоустройства и карьерного роста в своем регионе и, как следствие, у них отпадет желание переезжать для дальнейшего обучения и работы в столицу.

 

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Опубликовано 10 Сен 2021 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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