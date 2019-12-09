Орловских школьников предупреждают об опасности неокрепшего льда

На минувшей неделе сотрудники управления по безопасности администрации города Орла посетили несколько школ, находящихся в непосредственной близости от водоемов, чтобы напомнить учащимся о правилах поведения в зимний период.

В этом году к обучению детей правилам безопасности впервые привлекли работников сферы образования. Их проинструктировали 5 декабря в администрации города Орла.

С 9 декабря сотрудники управления по безопасности администрации города Орла совместно с УМВД России по городу Орлу и ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области и представителями Всероссийского корпуса спасателей начинают патрулировать водоемы в черте муниципального образования.

ГУ МЧС убедительно просит жителей города Орла: если вы увидели, что ребенок играет, гуляет в непосредственной близости от замерзшего водоема, не оставляйте этот факт без внимания. Если ребенок не среагирует на ваши объяснения, обратитесь в Службу спасения (112), Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла (43-22-12), отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла (43-31-05). Не будьте равнодушными! Возможно, ваше вмешательство спасет кому-то жизнь!