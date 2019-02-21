21 февраля 2019



Орловских школьников приглашают к участию в конкурсе «Спасибо маленькому герою» (6+)

21 февраля  открывается прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», который проводят фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Почта России в сотрудничестве с Российским движением школьников, Российской государственной детской библиотекой и Музеем Победы.

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной войны и основан на уникальной книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», автор-составитель которой — ветеран, историк, член Союза писателей России А.В. Никоноров — собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 21 февраля по 8 апреля 2019 года, возраст участников конкурса — от 7 до 17 лет. По итогам рассмотрения работ членами жюри конкурса 18 апреля будет объявлен список победителей, а 25 апреля в музее Победы на Поклонной горе в Москве состоятся торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Почта России выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации «Рисунок», и на церемонии награждения в музее Победы школьники-участники конкурса смогут подписать и отправить открытки ветеранами по всей России.

Конкурс проводится по 5 номинациям:

«Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет).

В номинации «Видеорепортаж» — принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).

Номинация «Проект Монумента юных защитников Отечества»: индивидуальная или групповая работа детей в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3d-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 21 Фев 2019 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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