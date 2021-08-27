Орловских школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии

Олимпиада будет проходить с 13 сентября по 4 октября 2021 года. Проверить знания предлагается ученикам 1-9 классов общеобразовательных школ. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта или получить логин и пароль от учителя, а затем выполнить предложенные задания, на решение которых отводится час. Олимпиада не требует углублённого знания школьной программы, что создаёт равные условия для учеников из разных школ. Участники олимпиады и их учителя получат сертификаты, — рассказали в пресс-службе облправительства.