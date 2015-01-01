Орловских школьников пригласили поучаствовать в конкурсе фантастических рассказов

В Орле объявлен конкурс фантастических рассказов среди школьников 5-8 классов, сообщает пресс-центр библиотеки имени Бунина.

Конкурс проводится в рамках проекта «Россия — космическая держава» и участие в нем бесплатное. На конкурс можно представить не более трех ранее нигде не публиковавшихся рассказов от одного автора. Все участники получат сертификаты.

Библиотека по окончании конкурса может опубликовать рассказы в прессе или разместить в Интернете. С положение о конкурсе можно ознакомиться на сайте областной библиотеки Бунина.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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