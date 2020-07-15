Орловских слоников приговорили к уничтожению

Вредители хлебных запасов – самая большая проблема для предприятий, осуществляющих хранение зерна и продуктов его переработки. Долгоносик амбарный он же зерновой слоник, как еще называют этого вредителя (лат. Sitophilus granarium L.) относится к отряду жесткокрылых жуков. Насекомое является космополитом и широко распространено по всему миру, заселяя в первую очередь зерновые хранилища, амбары и склады с продовольствием.

Амбарный жук относится к очень опасным насекомым, поскольку повреждает зерна злаковых культур, образуя при этом скрытую форму заражения. Личинки вредителя способны питаться цельными семенами пшеницы, овса, ячменя, ржи, кукурузы, гречихи, проса, а также повреждают продукты их переработки, в том числе, муку и макаронные изделия.

В зараженном зерновым слоником зерне, помимо непосредственного повреждения, снижается всхожесть, происходит засорение экскрементами и шкурками клещей, зерно склеивается в комки, перегревается и гниет. В результате зерно теряет товарный вид и становится непригодным для употребления в пищу. К тому же продукты из зараженного зерна могут вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Распространяется вредитель как вместе с семенами, так и может перевозиться зерноочистительным оборудованием, транспортом, прочим складским инвентарем.

Имаго амбарного долгоносика имеет небольшой размер (от 3 до 5 миллиметров, в зависимости от модели и рациона питания). Голова у него вытянута в трубку, а на ее конце размещаются ротовые органы грызущего типа. Усики выгнуты под углом. Верхние крылья у имаго, сросшиеся, на них хорошо заметны продольные борозды. Насекомое не обладает способностью летать, поскольку его нижние перепончатые крылья плохо развиты.

Тело у взрослого насекомого имеет цилиндрическую форму, оно глянцевое и окрашено в почти черный цвет (молодые жуки имеют коричневатую окраску).

Самка откладывает за жизнь от 50 до 300 яиц по одному в зерно. Развивающаяся внутри личинка питается эндоспермом. Затем она окукливается и через некоторое время из куколки выходит молодой жук, который прогрызает отверстие в оболочке пустого зерна и выходит наружу.

Рожденные имаго тут же начинают активно питаться зерном, выбирая для этого наиболее затемненные и удаленные места в хранилище. Если взрослого амбарного жука побеспокоить, он тут же впадает в оцепенение, притворяясь мертвым, и плотно прижимает усики и лапки к телу.

Зимует насекомое, находясь в стадии личинки или куколки внутри семян, а при отсутствии зерна скрывается в щелях и трещинках на полу и в стенах зернохранилища. При этом недостаток влаги или понижение температуры воздуха ниже 0°С являются для данных насекомых губительными.

При хранении зерна основной задачей является создание в зернохранилищах условий для обеспечения безопасности зерна и сохранности его потребительских свойств. С 1 июля 2018 г. в Технический регламент Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» внесены изменения, согласно которым зараженность вредителями в зерне, которое идет на пищевые цели – «Не допускается». В кормовом зерне зараженность также «Не допускается, кроме зараженности клещом не выше 20 экз./кг». В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТами на крупы, зараженность вредителями хлебных запасов в крупах также — «Не допускается».

К профилактическим методам борьбы с амбарным долгоносиком в первую очередь относится тщательная аэрозольная дезинфекция складов и хранилищ, а также их влажное обеззараживание перед непосредственной закладкой зерна.

Фумигации (газации) необходимо подвергать как помещения, непосредственно предназначенные для хранения съестных припасов, так и само зерно. Многие хозяйства для этой цели используют специальные фумигационные камеры.

Немаловажным фактором противодействия амбарному долгоносику является обязательная предварительная подготовка зерна: сушка и очистка его от мусора и грязи.

К физико-механическим способам борьбы относится также нагревание и охлаждение зерна, а также продуктов его переработки в специальных камерах. Благодаря такому простому, но эффективному способу можно уничтожить как личинок, куколок, так и имаго вредителей.

Кроме того, пресс-служба Россельхознадзора напоминает, что в зернохранилище в течение всего периода хранения зерна необходимо контролируется влажность, температура, зараженность вредителями, цвет зерна и наличие постороннего запаха.