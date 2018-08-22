Орловских свиней пустили в расход

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

Из-за вспышки африканской чумы в Ливенском районе Орловская область может лишиться известной ливенской породы свиней, а местные жители — единственной возможности заниматься животноводством.

Альтернативное животноводство, которое предлагается вместо свиноводства, для Ливенского района неприемлемо: здесь практически не осталось пастбищ для коров, кроме того, район небезопасен по птичьему гриппу.

ЧП с последствиями

Как сообщает сетевое издание «Уездный город. Ливны», «для Ливенского района этот случай будет иметь самые плохие последствия. Примерно 1300 голов свиней – из них более 800 на ферме АОНП «Успенское» — будут бескровно уничтожены и сожжены в пятикилометровой зоне от очага заражения. В неё попали сёла Успенка и Кунач, деревни Луги Апушкины и Сусловка. Кроме того, запрещена реализация свиней и свинины из Ливенского района. Карантинными мероприятиями предусматривается также запрет на реализацию фуражного зерна.

-Дальнейшее разведение свиней в Ливенском районе под вопросом, — обеспокоен глава Ливенского района Юрий Ревин».

Главе действительно есть о чем беспокоиться: для района, в котором есть хозяйства-заводчики (АО «ПЗ им. А. С. Георгиевского») ливенской и крупной белой пород свиней, факт появления АЧС может иметь не просто самые плохие, а катастрофические последствия. Если АЧС распространится, что при нынешних подходах ответственных лиц к борьбе с опасным заболеванием не исключено, животные ценных пород будут уничтожены, ущерб составит миллионы рублей.

К сведению эффективных менеджеров из команды Потомского, которые до сих пор рулят орловским агропромышленным комплексом: Ливенская порода свиней была создана ещё в начале 19 века в Орловской и Липецкой областях от скрещивания длинноухих свиней с хряками йоркширской, крупной белой, беркширской пород. При формировании породы шел тщательный отбор и жесткая выбраковка, в итоге предпочтение было отдано животным крепкой конституции. Ливенская порода свиней — мясосального (универсального) типа направления продуктивности. Вес взрослой свиньи при хорошем откорме составляет 240-245 кг, взрослого хряка – 310-320 кг. Свиноматки многоплодные, за один опорос приносят 10-11 поросят. Вес поросенка в месячном возрасте составляет 7,0-7,5 кг. В 6-7 месяцев достигают массы 100 кг. Привес 700-800 гр. Выход мяса составляет 54-55%. Средняя толщина шпика – 34 мм. Мясо и сало обладают отличными вкусовыми качествами.

Породу утвердили в 1949 году, в начале 1950-х годов этот труд был отмечен Сталинской премией в области сельского хозяйства. Не хотелось бы, чтобы в 2018 году универсальную породу потеряли.

Непосильная задача

Напомним, Орловскому региону долгие годы удавалось оставаться чистой территорией по АЧС благодаря грамотной работе ветслужбы и регионального управления Россельхознадзора. «Африканка» появилась в Орловской области практически одновременно с «приходом» губернатора Потомского и его команды, которые отодвинули проблемы регионального АПК на задний план, сосредоточившись на самопиаре и решении собственных вопросов. Ветслужба была отреформирована, ветврачей стало не хватать, более того, крупные предприятия от управления ветеринарии стали дистанцироваться; соответственно контроль за ветеринарной безопасностью региона был ослаблен.

За прошедшие четыре года в области зарегистрированы десятки случаев АЧС: на крупном свинокомплексе «Орелсельпром», в личных подсобных хозяйствах граждан и в дикой фауне, среди кабанов.

Если обратиться к хронологии возникновения АЧС в различных районах Орловской области — это указы о карантинных мероприятиях и их отмена, а также информация об активной работе, которую якобы ведут чиновники по предотвращению АЧС, можно прийти к неутешительному выводу: с 2014 года «специалисты» команды Потомского занимаются отписками и подстраховываются.

К примеру, 21 августа 2015 г. на расширенном заседании специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области зампред по АПК Дмитрий Бутусов заявляет: «Мы не можем допустить фактов бездействия на местах. Правительство области должно видеть в представителях муниципальной власти и сельхозорганизациях надежных союзников в системной борьбе с АЧС».

А через несколько дней, 26 августа 2015 года, на заседании соответствующей комиссии на уровне Правительства РФ заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович прямо указывает «на необходимость поэтапного осуществления кадрового, финансового и материально-технического укрепления органов государственной ветеринарной службы субъектов».

Результатом «укрепления и поддержки» областной ветслужбы под руководством её куратора Дмитрия Бутусова стал почти полный её развал и победное шествие АЧС по Орловскому региону.

В декабре 2017 года в Орел прибывает замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов. Чиновник проводит в Орле совещание по профилактике и предотвращению распространения африканской чумы свиней и отмечает: «АЧС – это не только угроза свиноводству, это еще и лакмус, который сигнализирует о реальной ситуации в отрасли животноводства регионов». Замминистра оценивает состояние финансового, материально-технического и кадрового обеспечения орловской ветслужбы как неудовлетворительное.

Мы видим, что и с приходом врио губернатора Клычкова мало что изменилось. За короткий срок исполнения им губернаторских обязанностей отмечены случаи появления АЧС в частном подворье в Кромском районе и совсем недавно серьезный по своему масштабу и последствиям случай в АОНП «Успенское», Ливенского района. Сколько бюджетных средств потрачено на организацию борьбы с африканской чумой свиней и компенсацию потерь сельским жителям и сколько еще будет потрачено? Кто подсчитает все потери сельхозпроизводителей?

Совершенно ясно, что для орловских «аграрных» чиновников профилактика и ликвидация АЧС — задача непосильная. Ни Клычков, ни его новая старая команда не способны предложить комплексную стратегию развития региона с его обширными сельскими территориями.

Как сохранить породу и в целом мясное животноводство в сельских территориях Орловщины? Чиновники предлагают перестроить отрасль так, чтобы свиней разводили и забивали исключительно на предприятиях с третьим или четвертым компартментами (высшими уровнями защиты). Но разве государство не должно участвовать в финансировании улучшения биозащиты и улучшении зооветеринарного статуса небольших промпредприятий, таких, как АО «ПЗ им. А. С. Георгиевского», ПЗ им. «Сергиевского», ООО «Речица»?

Что делать сельским жителям, которые из-за недостатка средств к существованию и в силу традиций хотят сохранять животноводство в своих домашних хозяйствах? Переходить на альтернативные виды животноводства, как советуют чиновники? Но как это сделать, если нет ни финансовой, ни ветеринарно-консультационной поддержки?

В этой связи показателен пример Ливенского района, в котором ещё недавно полыхал птичий грипп, затем опасное заболевание, общее для животных и человека, распространилось по всей области. Это значит, что в качестве альтернативы птицеводство рассматривать не следует. Как и содержание крупного рогатого скота: в Ливенском районе, где распахан каждый клочок земли, не осталось свободных пастбищ. К тому же ветслужба предупреждает население о таких опасных заболеваниях как нодулярный дерматит КРС и бруцеллез КРС и овец.

Когда наши чиновники будут мыслить адекватно и предлагать комплексные, действительно альтернативные решения для сельских жителей?

Наталья Зарубина