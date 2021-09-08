8 сентября 2021



Орловских учениц отправят в путешествие по стране

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов Прыгунова Ирина (ученица школы № 27) и Овсянникова Надежда (ученица ливенской гимназии) приняли участие в специальном проекте конкурса «Путешествие мечты». На поезде «Большая перемена» они проедут почти через всю страну от Москвы до Владивостока. Путешествие продлится 15 дней. Участники программы познакомятся с историей и культурой российских городов, увидят Уральские горы, озеро Байкал, — сообщает ТГ-канал «Орловская ласточка».

 

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки и её отца в Орловской области
На орловских дорогах ограничат движение большегрузов
В национальном парке «Орловское полесье» заработали «столовые» для зубров
Опубликовано 08 Сен 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"