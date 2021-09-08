Орловских учениц отправят в путешествие по стране

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов Прыгунова Ирина (ученица школы № 27) и Овсянникова Надежда (ученица ливенской гимназии) приняли участие в специальном проекте конкурса «Путешествие мечты». На поезде «Большая перемена» они проедут почти через всю страну от Москвы до Владивостока. Путешествие продлится 15 дней. Участники программы познакомятся с историей и культурой российских городов, увидят Уральские горы, озеро Байкал, — сообщает ТГ-канал «Орловская ласточка».