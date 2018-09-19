Орловских учителей приглашают принять участие в конкурсе “Школьный экодвор”

Учителей и школьников Орловской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе “Школьный экодвор” и провести в своих школах одноименные праздники, направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Конкурс продлится до 5 декабря.

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник “Экодвор” на территории своей школы.

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и весь собранный мусор (бумага, стекло, металл, пластик) будет отправлен на последующую переработку. Кроме того, предполагается несколько акций для вовлечения участников в раздельный сбор и сокращение количества производимого мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и многое другее посвященное грамотному обращению с отходами.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.). Жюри конкурса выберет три школы-победителя всероссийского этапа, а также школу-победителя в Орловской области. Победителей конкурса ждут полезные экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» — именные дипломы, — сообщили в пресс-службе движения ЭКА.