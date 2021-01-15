Орловских владельцев гаражей призвали сменить замки и укрепить ворота

В Орле в прошлом году зарегистрировано 42 кражи из гаражно-строительных кооперативов. 2021 год только начался, а заявления в полицию о хищениях из гаражей уже начали поступать. Так, 6 января поступило заявление от 43-летнего мужчины о том, что из его гаража в Советском районе похитили 4 автомобильных колеса. В пресс-службе УМВД отметили, что зачастую злоумышленники действуют подбором ключей к замкам, взломом запорных устройств. Анализ показывает, что практически каждый второй хозяин гаража использует замок устаревшего типа.

Практически все гаражно-строительные кооперативы Орла не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны. То есть отслеживание приезжающего и выезжающего транспорта не ведется. Более того, территории ГСК зачастую не огорожены и не охраняются, нет ни освещения, ни видеонаблюдения. В результате похитители практически беспрепятственно попадают на территории ГСК.

Для предотвращения краж из гаражей, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать следующие правила:

— не оставляйте гаражи надолго без присмотра, периодически проверяйте сохранность имущества;

— оснастите свой бокс надлежащими запорными устройствами;

— приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости;

— используйте потайные петли ворот либо наварите на гаражные петли специальные прутки;

— по возможности не храните в гараже ценные вещи;

— установите видеонаблюдение и автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот;

Если вы стали свидетелем совершения преступления, незамедлительно звоните в полицию.