Орловских владельцев кошек ждут неприятности из-за COVID-19

Вирусные инфекции COVID-19 широко распространены в человеческой популяции, а значит — существует возможность для некоторых животных заразиться в результате тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для здоровья и благополучия как самих животных, так и для сохранения дикой природы.

Необычное заявление появилось на официальном сайте областного управления ветеринарии. Ведомство напомнило, что несколько собак и кошек (конкретно домашние кошки и тигр) дали положительный результат на вирус COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. В настоящее время проводятся исследования, направленные на лучшее понимание восприимчивости различных видов животных к вирусу COVID-19 и оценку динамики инфекции у восприимчивых видов животных.

Предварительные результаты лабораторных исследований показывают, что из всех исследованных до сих пор видов животных кошки являются наиболее восприимчивыми к COVID-19, и кошки могут быть подвержены клиническим заболеваниям. В лабораторных условиях кошки могли передавать инфекцию другим кошкам. Хорьки также кажутся восприимчивыми к инфекции, но в меньшей степени к болезням. В лабораторных условиях хорьки также могли передавать инфекцию другим хорькам.

Собаки, по-видимому, восприимчивы к инфекции, но менее подвержены ей. На сегодняшний день предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что домашняя птица и свиньи не являются восприимчивыми к инфекции SARS-CoV-2. При этом важно иметь в виду — в настоящее время нет никаких доказательств того, что животные, инфицированные людьми, играют определенную роль в распространении COVID-19. Человеческие вспышки вызваны контактом человека с человеком.

Какие меры предосторожности следует принимать, когда компаньон или другие животные имеют тесный контакт с людьми, больными или подозреваемыми в COVID-19? Поскольку животные и люди иногда могут иметь общие заболевания (известные как зоонозные болезни), все же рекомендуется, чтобы люди, которые болеют COVID-19), ограничивали контакт с компаньоном и другими животными. При обращении с животными и уходе за ними всегда должны соблюдаться элементарные гигиенические меры. Это включает в себя мытье рук до и после пребывания рядом или обращения с животными, их пищей или припасами, а также избегание поцелуев, лизания или совместного использования пищи.

Когда это возможно, люди, больные COVID-19, должны избегать тесного контакта со своими домашними животными и иметь другого члена своей семьи, заботящегося о своих животных. Если они должны заботиться о своем питомце, они должны поддерживать хорошую гигиену и носить маску для лица, если это возможно. Животные, принадлежащие владельцам, инфицированным COVID-19, должны содержаться в другом помещении, и контакт с этими домашними животными должен быть максимально ограничен.