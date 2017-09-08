Орловских водителей, не пропускающих пешеходов, ждут повышенные штрафы

Вступили в силу поправки в законодательство, усиливающие ответственность за непредоставление преимущества пешеходам. Как сообщили в пресс-службе орловской госавтоинспекции, необходимость усиления ответственности обусловлена неэффективностью действующих норм. Упрямая статистика говорит о росте числа возбужденных дел против водителей-лихачей. Кроме того, при введении повышенных штрафов законодатели учитывали и высокую степень общественной опасности этих нарушений. Так, за 9 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 11 833 ДТП, в результате которых погибли 624 и ранены 11 824 человек.

Для безопасности жизни и здоровья пешеходов (как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения) внесены изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и велосипедистам установлен штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.