Орловских водителей, не пропускающих пешеходов, ждут повышенные штрафы

Вступили в силу поправки в законодательство, усиливающие ответственность за непредоставление преимущества пешеходам. Как сообщили в пресс-службе орловской госавтоинспекции, необходимость усиления ответственности обусловлена неэффективностью действующих норм. Упрямая статистика говорит о росте числа возбужденных дел против водителей-лихачей. Кроме того, при введении повышенных штрафов законодатели учитывали и высокую степень общественной опасности этих нарушений. Так, за 9 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 11 833 ДТП, в результате которых погибли 624 и ранены 11 824 человек.

Для безопасности жизни и здоровья пешеходов (как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения) внесены изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и велосипедистам установлен штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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