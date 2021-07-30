30 июля 2021



Орловских водителей призвали быть осторожнее из-за жары

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожнее во время жары. Духота и аномальное пекло способны снизить активность и затормозить реакцию водителей. На территории Орловской области за 7 месяцев зарегистрировано 53 ДТП связанных с выездом с дороги в последующим опрокидыванием авто. В этих авариях 3 человека погибло и 72 человека получили ранения. Зачастую причиной является несоблюдение п.10.1 ПДД РФ. (Водитель должен вести свое транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.)

Даже незначительное превышение разрешенной скорости может привести к фатальным последствиям, особенно – на участках с резкими поворотами в условиях наступающих сумерек. Также жара может стать причиной съезда с дороги — ведь не у всех есть возможность иметь автомобиль с кондиционером, а при очень высокой температуре воздуха вероятность попасть в ДТП значительно возрастает. В жаркую погоду в организме человека все процессы протекают медленнее, поэтому зачастую у водителей отмечается вялость, сонливость, замедляется реакция и, как следствие, они не могут объективно оценить изменения в дорожной обстановке и оперативно на них среагировать. Не выдерживают высоких температур и автомобили. Плавится в жару и асфальт, в результате чего на дорогах могут появляться ямы и колейность, что может стать сопутствующим условием возникновения дорожно-транспортных происшествий.

 

В Орле произошел пожар в торговом комплексе «Курский»
В городском парке Орла установят новые аттракционы
В Орле разыскивают очевидцев ДТП с участием велосипедиста
Опубликовано 30 Июл 2021 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"