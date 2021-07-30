Орловских водителей призвали быть осторожнее из-за жары

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожнее во время жары. Духота и аномальное пекло способны снизить активность и затормозить реакцию водителей. На территории Орловской области за 7 месяцев зарегистрировано 53 ДТП связанных с выездом с дороги в последующим опрокидыванием авто. В этих авариях 3 человека погибло и 72 человека получили ранения. Зачастую причиной является несоблюдение п.10.1 ПДД РФ. (Водитель должен вести свое транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.)

Даже незначительное превышение разрешенной скорости может привести к фатальным последствиям, особенно – на участках с резкими поворотами в условиях наступающих сумерек. Также жара может стать причиной съезда с дороги — ведь не у всех есть возможность иметь автомобиль с кондиционером, а при очень высокой температуре воздуха вероятность попасть в ДТП значительно возрастает. В жаркую погоду в организме человека все процессы протекают медленнее, поэтому зачастую у водителей отмечается вялость, сонливость, замедляется реакция и, как следствие, они не могут объективно оценить изменения в дорожной обстановке и оперативно на них среагировать. Не выдерживают высоких температур и автомобили. Плавится в жару и асфальт, в результате чего на дорогах могут появляться ямы и колейность, что может стать сопутствующим условием возникновения дорожно-транспортных происшествий.