Орловских волонтеров учили, как не потеряться в лесу самим

В минувшее воскресенье на территории Медведевского леса вновь были проведены учения для новичков добровольных поисковых отрядов. Инструкторы научили ребят азам использования оборудования, которое применяется на поисковых мероприятиях. На первом этапе было проведено обучение работе с компасом. На практических занятиях ребята также изучали навигатор — его настройку и применение во время поисков. Также новички приобрели и навыки радиосвязи, узнали о технике общения в радиоэфире, а также смогли применить вновь приобретенные знания в учебной практике. Теперь в момент поисковых работ ребята точно будут знать, что ответственного по кухне нужно в канале звать «табор», а не как-то иначе, — рассказали в группе “Лиза Алерт”.