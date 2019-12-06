6 декабря 2019



Орловских волонтеров учили, как не потеряться в лесу самим

В минувшее воскресенье на территории Медведевского леса вновь были проведены учения для новичков добровольных поисковых отрядов. Инструкторы научили ребят азам использования оборудования, которое применяется на поисковых мероприятиях. На первом этапе было проведено обучение работе с компасом. На практических занятиях ребята также изучали навигатор — его настройку и применение во время поисков. Также новички приобрели и навыки радиосвязи, узнали о технике общения в радиоэфире, а также смогли применить вновь приобретенные знания в учебной практике. Теперь в момент поисковых работ ребята точно будут знать, что ответственного по кухне нужно в канале звать «табор», а не как-то иначе, — рассказали в группе “Лиза Алерт”.

 

Орловские приставы встретятся с должниками и взыскателями
Орловские налоговики напоминают: заплати налоги и спи спокойно
Артём Митасов покидает администрацию Орла
Опубликовано 06 Дек 2019 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"