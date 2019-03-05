5 марта 2019



Орловских заключенных пытаются вернуть к нормальной жизни

Впервые в наступившем году состоялся выезд мобильного центра занятости населения в исправительную колонию. Специалисты центра занятости населения Урицкого района проконсультировали по вопросам труда и занятости готовящихся к освобождению заключённых исправительной колонии № 5 УФСИН по Орловской области. Им рассказали о состоянии рынка труда, востребованных профессиях. Заключённые узнали о возможности бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию, чтобы было легче искать работу, а также получить услугу по профессиональной ориентации перед выбором профессии. Адаптироваться в обществе после изоляции им тоже поможет служба занятости, предоставив набор услуг по социальной адаптации и психологической поддержке.
В прошлом году мобильные центры выезжали в места лишения свободы для консультирования готовящихся к освобождению заключенных двенадцать раз, — рассказали в службе занятости.

 

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Опубликовано 05 Мар 2019 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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