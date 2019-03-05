Орловских заключенных пытаются вернуть к нормальной жизни

Впервые в наступившем году состоялся выезд мобильного центра занятости населения в исправительную колонию. Специалисты центра занятости населения Урицкого района проконсультировали по вопросам труда и занятости готовящихся к освобождению заключённых исправительной колонии № 5 УФСИН по Орловской области. Им рассказали о состоянии рынка труда, востребованных профессиях. Заключённые узнали о возможности бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию, чтобы было легче искать работу, а также получить услугу по профессиональной ориентации перед выбором профессии. Адаптироваться в обществе после изоляции им тоже поможет служба занятости, предоставив набор услуг по социальной адаптации и психологической поддержке.

В прошлом году мобильные центры выезжали в места лишения свободы для консультирования готовящихся к освобождению заключенных двенадцать раз, — рассказали в службе занятости.