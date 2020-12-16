Орловский бизнес просят определиться с альтернативной системой налогообложения

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) прекратит свое действие для всех категорий налогоплательщиков. Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, в настоящее время состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме. Заявление о снятии с учета в связи с прекращением деятельности представлять не нужно.

При этом налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, необходимо определиться с альтернативным режимом налогообложения до 31 декабря 2020 года. Организации вправе перейти на общую или упрощенную систему налогообложения (УСН). Для индивидуальных предпринимателей дополнительно возможен переход на патентную систему налогообложения (ПСН) или на уплату налога на профессиональный доход (НПД).

Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявление о выдаче патента.

Переход на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» осуществляется самостоятельно через бесплатное мобильное приложение или веб-кабинет «Мой налог» без посещения налогового органа.

Уведомление или заявление может быть представлено в налоговый орган лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, а также с помощью интернет сервиса ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Подобрать оптимальную систему налогообложения можно на сайте ФНС России в сервисе «Выбор подходящего режима налогообложения».