Орловский дендропарк сейчас в самом красивом виде — зацвели кустарники

В дендрарии ВНИИСПК наступила прекрасная пора — весеннее цветение декоративных кустарников. Они прекрасно сочетаются между собой, а также с деревьями и большинством садовых растений. Все любители могут наглядно посмотреть на их возможности в дизайне сада. Многие кустарники цветут настолько пышно и эффектно, что могут поспорить в этом с лучшими цветами, — сообщается на сайте НИИСПК. Раньше всех в условиях дендрария зацветают магония и форзиция, чуть позже – миндаль, айва и дейция, и совсем скоро своим цветением нас порадует сирень и коллекция спирей. Кто не сможет попасть в дендропарк лично — можно посмотреть хотя бы фотоальбом.