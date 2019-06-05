5 июня 2019



Орловский детский духовой оркестр «Прометей» выступит на Красной площади (6+)

Воспитанники Орловской детской хоровой школы выступят на Красной площади. В числе шести победителей они представят Россию на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в августе.

Орловский детский духовой оркестр «Прометей» стал лауреатом I степени на отборочном этапе VI фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям».

В отборочном этапе приняли участие 28 коллективов из Московской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Орловской и Белгородской областей. В числе обладателей Гран-при и лауреатов — участники из Москвы и подмосковных городов (Химки, Ступино), а также оркестр «Прометей» из Орла.

 

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Опубликовано 05 Июн 2019 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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