13 апреля 2020



Орловский энергосбыт открывает очный приём посетителей по предварительной записи

С 14 апреля 2020 года клиентские офисы Орловского энергосбыта возобновляют работу.

Однако для снижения риска распространения коронавирусной инфекции меняется график работы компании, попасть в офисы обслуживания клиенты смогут только по предварительной записи.

Как сообщает пресс-служба Орловского энергосбыта, до особых распоряжений клиентские офисы компании будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.

Предварительная запись осуществляется через сервис «Запись на приём» на официальном сайте www.interraoorel.ru. Услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам. В настоящий момент сервис позволяет записаться в клиентский офис, расположенный в Орле, но к ближайшему понедельнику функционал будет расширен на все районы области.

В случае, если у клиентов нет доступа к интернету, они могут записаться в офис через контактный центр по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).

Орловский энергосбыт принимает все меры, чтобы очный прием посетителей был максимально безопасным. Персонал компании обеспечен защитными масками, перчатками и санитайзерами. Ведется регулярный профилактический осмотр сотрудников. Помещения офисов проходят дополнительную санитарную обработку. Для клиентов также установлены дозаторы с антисептиками.

 

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Опубликовано 13 Апр 2020 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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