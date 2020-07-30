Орловский энергосбыт сообщает об изменении правил оплаты электроэнергии

Орловский энергосбыт информирует граждан об изменении правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов.

С 13 сентября 2020 года банки и Почта России при приёме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам.

Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019г. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Сотрудники банков и Почты России при приеме платежей за коммунальные услуги до совершения клиентом оплаты должны предупреждать о взимании комиссии и ее размере.

Оплатить электроэнергию без комиссии клиенты Орловского энергосбыта могут с помощью дистанционных сервисов компании:

личного кабинета физлиц;

сервиса быстрой оплаты на официальном сайте;

приложения в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Орловский энергосбыт рекомендует клиентам вести счета за электроэнергию через личный кабинет. После быстрой регистрации потребители получают доступ к широкому набору дистанционных услуг. С помощью личного кабинета можно:

оплатить начисления;

передать показания приборов учета;

получить консультацию;

переоформить лицевой счет;

прикрепить несколько лицевых счетов;

написать заявление;

заказать справку;

вести счета за услуги, входящие в единый платежный документ.

Оплата электроэнергии без комиссии также возможна в клиентских офисах Орловского энергосбыта. Очный прием ведется по предварительной записи. Записаться можно с помощью специального сервиса на сайте (https://www.interrao-orel.ru/callback/) или по телефонам контактного центра +7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орловской области).

Офисы Орловского энергосбыта являются общественными местами, на них распространяются требования о соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе об обязательном ношении масок или иных средств защиты органов дыхания.