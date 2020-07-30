30 июля 2020



Орловский энергосбыт сообщает об изменении правил оплаты электроэнергии

Орловский энергосбыт информирует граждан об изменении правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов.

С 13 сентября 2020 года банки и Почта России при приёме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам.

Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019г. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Сотрудники банков и Почты России при приеме платежей за коммунальные услуги до совершения клиентом оплаты должны предупреждать о взимании комиссии и ее размере.

Оплатить электроэнергию без комиссии клиенты Орловского энергосбыта могут с помощью дистанционных сервисов компании:

  • личного кабинета физлиц;
  • сервиса быстрой оплаты на официальном сайте;
  • приложения в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Орловский энергосбыт рекомендует клиентам вести счета за электроэнергию через личный кабинет. После быстрой регистрации потребители получают доступ к широкому набору дистанционных услуг. С помощью личного кабинета можно:

  • оплатить начисления;
  • передать показания приборов учета;
  • получить консультацию;
  • переоформить лицевой счет;
  • прикрепить несколько лицевых счетов;
  • написать заявление;
  • заказать справку;
  • вести счета за услуги, входящие в единый платежный документ.

Оплата электроэнергии без комиссии также возможна в клиентских офисах Орловского энергосбыта. Очный прием ведется по предварительной записи. Записаться можно с помощью специального сервиса на сайте (https://www.interrao-orel.ru/callback/) или по телефонам контактного центра +7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орловской области).

Офисы Орловского энергосбыта являются общественными местами, на них распространяются требования о соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе об обязательном ношении масок или иных средств защиты органов дыхания.

 

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Опубликовано 30 Июл 2020 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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