Орловский энергосбыт сообщает об изменении правил оплаты электроэнергии
Орловский энергосбыт информирует граждан об изменении правил оплаты счетов за электроэнергию через банки и платежных агентов.
С 13 сентября 2020 года банки и Почта России при приёме платежей за электроэнергию будут брать комиссию по установленным ими тарифам.
Изменения связаны с вступлением в силу Постановления Правительства РФ №1164 от 05.09.2019г. Согласно документу, не допускается включение затрат потребителей на платежные услуги банков и платежных агентов при оплате коммунальных услуг в состав экономически обоснованных расходов компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности.
Сотрудники банков и Почты России при приеме платежей за коммунальные услуги до совершения клиентом оплаты должны предупреждать о взимании комиссии и ее размере.
Оплатить электроэнергию без комиссии клиенты Орловского энергосбыта могут с помощью дистанционных сервисов компании:
- личного кабинета физлиц;
- сервиса быстрой оплаты на официальном сайте;
- приложения в официальной группе в соцсети ВКонтакте.
Орловский энергосбыт рекомендует клиентам вести счета за электроэнергию через личный кабинет. После быстрой регистрации потребители получают доступ к широкому набору дистанционных услуг. С помощью личного кабинета можно:
- оплатить начисления;
- передать показания приборов учета;
- получить консультацию;
- переоформить лицевой счет;
- прикрепить несколько лицевых счетов;
- написать заявление;
- заказать справку;
- вести счета за услуги, входящие в единый платежный документ.
Оплата электроэнергии без комиссии также возможна в клиентских офисах Орловского энергосбыта. Очный прием ведется по предварительной записи. Записаться можно с помощью специального сервиса на сайте (https://www.interrao-orel.ru/callback/) или по телефонам контактного центра +7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орловской области).
Офисы Орловского энергосбыта являются общественными местами, на них распространяются требования о соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе об обязательном ношении масок или иных средств защиты органов дыхания.