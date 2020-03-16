Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании в целях профилактики короновируса
В целях профилактики распространения коронавируса Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании и использовать дистанционные сервисы.
Ежемесячно клиентские офисы Орловского энергосбыта посещают тысячи человек. Чтобы снизить риск контактов с заболевшими, потребители могут воспользоваться личным кабинетом клиента.
Сервис позволяет:
- передать показания;
- оплатить начисления;
- задать вопрос;
- написать заявление;
- заказать замену или установку электросчетчика.
Чтобы воспользоваться полным функционалом сервиса, после регистрации потребителям необходимо привязать к личному кабинету лицевой счет. Это может быть как лицевой счет единого платёжного документа, так и отдельно услуги «электроснабжение». Сервис позволяет контролировать сразу несколько лицевых счетов, что особенно удобно, если потребители передают показания и оплачивают счета не только за себя, но и за своих близких.
Юридические лица также могут получить необходимые консультации через личный кабинет, который теперь доступен и в виде мобильного приложения для Android и iOS.
Кроме того, дистанционно обратиться в Орловский энергосбыт можно через:
- соцсети ВКонтакте, Facebook; Одноклассники;
- форму «Задать вопрос» на официальном сайте;
- контактный центр по телефонам +7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области);
- отдельную автоматизированную телефонную линию для приема показаний по номерам +7 (4862) 25-55-88 или 13-55 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).