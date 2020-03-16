Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании в целях профилактики короновируса

В целях профилактики распространения коронавируса Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании и использовать дистанционные сервисы.

Ежемесячно клиентские офисы Орловского энергосбыта посещают тысячи человек. Чтобы снизить риск контактов с заболевшими, потребители могут воспользоваться личным кабинетом клиента.

Сервис позволяет:

передать показания;

оплатить начисления;

задать вопрос;

написать заявление;

заказать замену или установку электросчетчика.

Чтобы воспользоваться полным функционалом сервиса, после регистрации потребителям необходимо привязать к личному кабинету лицевой счет. Это может быть как лицевой счет единого платёжного документа, так и отдельно услуги «электроснабжение». Сервис позволяет контролировать сразу несколько лицевых счетов, что особенно удобно, если потребители передают показания и оплачивают счета не только за себя, но и за своих близких.

Юридические лица также могут получить необходимые консультации через личный кабинет, который теперь доступен и в виде мобильного приложения для Android и iOS.

Кроме того, дистанционно обратиться в Орловский энергосбыт можно через: