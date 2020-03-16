16 марта 2020



Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании в целях профилактики короновируса

В целях профилактики распространения коронавируса Орловский энергосбыт советует орловцам не посещать офисы компании и использовать дистанционные сервисы.

Ежемесячно клиентские офисы Орловского энергосбыта посещают тысячи человек. Чтобы снизить риск контактов с заболевшими, потребители могут воспользоваться личным кабинетом клиента.

Сервис позволяет:

  • передать показания;
  • оплатить начисления;
  • задать вопрос;
  • написать заявление;
  • заказать замену или установку электросчетчика.

Чтобы воспользоваться полным функционалом сервиса, после регистрации потребителям необходимо привязать к личному кабинету лицевой счет. Это может быть как лицевой счет единого платёжного документа, так и отдельно услуги «электроснабжение». Сервис позволяет контролировать сразу несколько лицевых счетов, что особенно удобно, если потребители передают показания и оплачивают счета не только за себя, но и за своих близких.

Юридические лица также могут получить необходимые консультации через личный кабинет, который теперь доступен и в виде мобильного приложения для Android и iOS.

Кроме того, дистанционно обратиться в Орловский энергосбыт можно через:

  • соцсети ВКонтакте, Facebook; Одноклассники;
  • форму «Задать вопрос» на официальном сайте;
  • контактный центр по телефонам +7 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области);
  • отдельную автоматизированную телефонную линию для приема показаний по номерам +7 (4862) 25-55-88 или 13-55 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).

 

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Опубликовано 16 Мар 2020 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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