16 августа 2021



«Орловский энергосбыт» возобновляет работу двух офисов после «дистанционки»

Прием граждан возобновляют два офиса «Орловского энергосбыта». Напомним, с начала пандемии служба работала в дистанционном формате.

Как сообщает пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт», с 16 августа клиентов принимают в посёлке Долгом, а 23 августа возобновит работу офис в городе Малоархангельске.

Приём будет осуществляться по предварительной записи, для этого необходимо пользоваться сервисом «Запись на приём» на официальном сайте www.interrao-orel.ru или по телефону 7 (4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орловской области). Обязательное условие при посещении клиентского офиса — использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания.

  • Адрес офиса в посёлке Долгом: 303760, п. Долгое, ул. Свердлова, д. 9.

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

  • Адрес офиса в городе Малоархангельске: 303370, г. Малоархангельск, ул. Советская, 11.

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

Также Орловский энергосбыт напоминает, что для взаимодействия с компанией можно воспользоваться услугами, которые доступны в электронном виде на сайте и в группе в социальной сети ВКонтакте:

  • личный кабинет физлиц — https://my.interrao-orel.ru/auth;
  • сервис онлайн-оплаты на сайте — https://www.interrao-orel.ru/company/payment/payment-online/;
  • сервис передачи показаний на сайте — https://www.interrao-orel.ru/company/counters-data/by-online/;
  • сервис «Заказать звонок» для физлиц — http://www.interrao-orel.ru/callback-phone/;
  • личный кабинет юрлиц — https://lk.interrao-orel.ru/login;
  • сервис «Заказать звонок» для юрлиц — http://www.interrao-orel.ru/callback-phone-legal/;

сообщество в социальной сети ВКонтакте — https://vk.com/interrao_orel.вос

 

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Опубликовано 16 Авг 2021 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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