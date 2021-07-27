27 июля 2021



Орловский фармацевтический завод продлил европейский сертификат

Орловский завод, выпускающий инсулины, успешно продлил GMP сертификат Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и экспортную лицензию до 31 декабря 2022 года. Таким образом, компания обеспечила себе возможность продолжать поставки произведенных в Орле инсулинов на экспорт в страны Евросоюза, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сертификат надлежащей производственной практики (GMP – Good Manufacturing Practice) удостоверяет соответствие производственных процессов завода в Орле требованиям Европейского агентства по лекарственным средствам. Впервые сертификат был получен в 2015 года, и каждые 3 года завод должен подтверждать его.

Напомним, в нашем регионе было построено первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству современных инсулинов. За более чем 10 лет здесь произведено более 120 млн шприц-ручек и более 90 млн картриджей. Инвестиции в производство составили около 3 млрд рублей. По данным IQVIA (2019), на заводе производится 20% всего объема инсулинов в России. Предприятие в первую очередь работает для обеспечения российских пациентов с сахарным диабетом инсулинами, но одновременно развивает и экспортное направление.

В 2020 году завод адаптировался к ситуации, связанной с мировой пандемией новой коронавирусной инфекции и продолжал бесперебойную работу. По итогам года удалось сохранить производительность и выполнить планы отгрузок на российский рынок в полном объеме.

 

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Опубликовано 27 Июл 2021 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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