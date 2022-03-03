3 марта 2022



Орловский филиал Россельхозбанка сообщил, что продолжает работать в обычном режиме

Как сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на Орловский филиал РСХБ, банк по-прежнему исполняет все обязательства перед розничными и корпоративными клиентами.

Все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются в обычном порядке, изменений в работе отделений банка и сети самообслуживания нет. Процентные ставки по вкладам и накопительным счетам для физических лиц в настоящее время значительно выросли.

Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

На всей территории России клиенты могут использовать бесконтактную оплату товаров и услуг пластиковыми картами, мобильными телефонами, платежными кольцами РСХБ. Клиентам банка также доступны все операции с наличной и безналичной валютой.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 13:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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