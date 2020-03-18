ОРЛОВСКИЙ ФОРУМ, КОММУНИСТЫ, КИТАЙЦЫ И КОРОНАВИРУС

Алексей БОГОМОЛОВ, заместитель главного редактора Агентства федеральных расследований по работе с правоохранительными органами

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

Летом, когда мы в раках совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» рассказывали о взаимоотношениях орловских чиновников с китайскими предпринимателями на примере большого друга губернатора Клычкова Артура Волошина, а также бывших губернаторов Козлова и Потомского, мы сделали вывод о том, что от подобных контактов с китайцами ничего продуктивного ждать не приходится.

Это было летом, а весной дождались! Из Китая пришел коронавирус, а в Орел в самый разгар пандемии наконец-то приехали два настоящих китайца. Правда, если вы думаете, что это инвесторы, которые собираются построить у нас в регионе автобусный завод или фабрику по производству электронных приборов, то вы глубоко ошибаетесь. Люди, которые прибыли в Орел, не собираются тут ничего строить или вкладывать сюда деньги. Прибыли они исключительно по общественной линии.

В советское время были очень популярны общества советско-китайской, советско-вьетнамской и прочих дружб. Сейчас подобные общественные организации тоже существуют. И коммунисты из КПРФ, конечно, не могут остаться в стороне. Так что же за китайцев нам привезли, и кто за это ответит?

«Форумчане» Геннадий Зюганов и Иван Мельников – председатель Общества российско-китайской дружбы – в Орле

Отвечать должен как главный идеолог, конечно, Геннадий Зюганов, а как исполнитель – первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Госдумы Мельников Иван Иванович. Дело в том, что Иван Иванович, как и положено настоящему коммунисту, совмещает депутатскую и партийную работу с общественной. А по общественной линии он, как выяснилось, председатель Общества российско-китайской дружбы!

Заместитель Мельникова господин Чжоу Лицюнь в круглом зале областной администрации

Китаец №1, которого он привез с собой в Орел, – это его заместитель по той же общественной линии – господин Чжоу Лицюнь. А другая не менее общественная нагрузка у китайского гостя – это председательство в Союзе китайских предпринимателей в России. Да, а есть ли у Чжоу Лицюня свой бизнес? Конечно есть! Он – генеральный директор China Chengtong international investment Co., Ltd. Это одно из предприятий госкорпорации China Chengtong Holding Group, построившее в Подмосковье бизнес-центр «Гринвуд», а также торговый дом «Дружба» в Москве. https://stroi.mos.ru/articles/kitaiskii-uzlovoi-momient Но вот Орел никак не может заинтересовать ни Чжоу Лицюня, ни китайца №2, привезенного Мельниковым в Орел, – исполнительного директора ООО «Гринвуд Тур Экспо» господина Се Хуа. Он занимается организацией китайского туризма в нашу страну. Это сегодня актуально? Так зачем эти господа в Орле?

В принципе, нам вроде бы можно успокоиться, в Орел прибыли китайцы из Москвы, а не из провинции Хубэй и города Ухань. Но вот что очень нехорошо: в Орле, несмотря на настоятельные рекомендации компетентных органов, было проведено массовое (300 человек) международное (какие-никакие иностранцы все же были) контактное (все в одном зале и цель – общение) мероприятие. Польза от этого сборища более чем сомнительная, зато попытка в очередной раз пустить пыль в глаза признана зачетной. Коммунисты ради этого готовы на все, в том числе и на то, чтобы подвергнуть возможному риску смертельного заболевания Центральную Россию. Но нас такая перспектива как-то не радует.

Сам же Орловский экономический форум превратился в коммунистические посиделки с участием отправленного в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, главы Хакасии Валентина Коновалова, того самого, который приютил в свое время подследственного «государственного и политического деятеля» Артура Саркисова-Шлейхера, депутата Госдумы коммуниста Николая Харитонова и других граждан.

У каждого свои ассоциации и свои мысли по этому поводу. Жириновский, к примеру, предложил отстранить от должности мэра Орла Новикова, давшего согласие на проведение мероприятия (хотя кто его спрашивать-то будет, губернатор или Зюганов?), обратиться в Минюст с предложением запретить деятельность КПРФ на территории России. А у меня вот этот, убежден, никому не нужный «форум», ассоциируется с массовой демонстрацией трудящихся в Киеве 1 мая 1986 года. Прошло четыре дня после чернобыльской катастрофы, но коммунистам очень не хотелось отменять мероприятие. Как Зюганову, Клычкову, Иконникову и иже с ними сегодня не хотелось отменять их форум…

Алексей БОГОМОЛОВ, заместитель главного редактора Агентства федеральных расследований по работе с правоохранительными органами