Орловский фотограф Андрей Сасин «расскажет» о своих современниках (6+)

14 февраля в районном Доме культуры поселка Кромы состоится открытие фотовыставки известного орловского фотохудожника Андрея Сасина «Мои современники».

«Мои современники» — это выставка портретов известных орловских художников, музыкантов, журналистов, политиков, общественных деятелей и простых людей с интересной биографией. В экспозиции представлены одни из лучших репортажных фотографий орловского автора за долгие годы работы фотокорреспондентом в газете «Орловская правда».

В рамках открытия фотовыставки пройдет мастер-класс по теме: «Репортажный фотопортрет». Его проведет сам автор совместно с сотрудниками «Орловского областного центра народного творчества».

Выставка продлится до 14 марта.