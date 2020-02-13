13 февраля 2020



Орловский фотограф Андрей Сасин «расскажет» о своих современниках (6+)

14 февраля в районном Доме культуры поселка Кромы состоится открытие фотовыставки известного орловского фотохудожника Андрея Сасина «Мои современники».

«Мои современники» — это выставка портретов известных орловских художников, музыкантов, журналистов, политиков, общественных деятелей и простых людей с интересной биографией. В экспозиции представлены одни из лучших репортажных фотографий орловского автора за долгие годы работы фотокорреспондентом в газете «Орловская правда».

В рамках открытия фотовыставки пройдет мастер-класс по теме: «Репортажный фотопортрет». Его проведет сам автор совместно с сотрудниками  «Орловского областного центра народного творчества».

Выставка продлится до 14 марта.

 

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Опубликовано 13 Фев 2020 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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