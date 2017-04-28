Орловский фотограф-анималист Дмитрий Голубев опубликовал фильм о том, как снимать птиц на водопое

Орловский фотограф-анималист Дмитрий Голубев, который делает потрясающие по детализации снимки птиц и сотрудничает со многими «глянцевыми» журналами, рассказал секреты съемки пернатых в дикой природе. Как получить удивительные фотографии птиц с фантастической степенью детализации перьев, как заглянуть в секреты жизни диких обитателей рощ и полей, и при этом самому оставаться незамеченным — все это фотохудожник в доступной и наглядной форме изложил в своем фильме, опубликованном на канале Ютуб.

По словам самого Дмитрия, птицы даже зимой с большим удовольствием пьют воду, чем едят снег. А в жару они будут прилетать на импровизированный водоем достаточно часто — не только попить, но и искупаться. Сделать такую «съемочную площадку» с одной стороны достаточно сложно. Но с другой стороны — вы сможете делать такие снимки, которым все знакомые будут искренне завидовать. При этом стоит учитывать тот факт, что кнопка «шедевр» расположена не на фотоаппарате, а на будильнике. После создания водопоя нужно быть готовым к ранним подъемам, когда еще не рассвело.

Что же касается фильмов о птицах, то на канале Дмитрия Голубева опубликовано уже 13 потрясающих роликов. Посмотрите сами и покажите детям, какая красота живет в Орловской области.

 

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Опубликовано 05 мая 2017 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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