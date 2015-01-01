Орловский фотограф — в числе победителей Best of Russia-2016

Стали известны имена победителей проекта Best of Russia-2016. В фотоконкурсе «Лучшие фотографии России-2016» одержали победу 292 фотографии.

Победителями стали как начинающие авторы, так и известные фотографы, признанные в российском и международном профессиональном сообществе.

Среди них и наш земляк, орловский фотограф Андрей Сасин. Его фото-победитель называется «Прощание со святыней». В кадре запечатлен момент, как афонские монахи увозят из Орла мощи преподобного Силуана Афонского.

Проект Best of Russia был организован в 2008 году центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке министерства культуры РФ. Это ежегодный, беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. Он рассказывает о жизни России в самых ярких фотографиях.

Все работы можно посмотреть по ссылке http://thebestofrussia.ru/ru/winners/2016.